Сегодня, 26 июня, состоятся первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится игра Италия — Австрия. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча покажет Первый канал.

Итальянцы одержали три победы в группе A, не пропустив ни одного мяча. В стартовой игре Евро-2020 команда Роберто Манчини разгромила Турцию со счётом 3:0, затем обыграла Швейцарию (также 3:0) и Уэльс (1:0).

Австрия стала второй в квартете C. В стартовой игре команда обыграла Северную Македонию (3:1), затем уступила Нидерландам (0:2), а в решающем матче за второе место победила Украину (1:0).

Встречу в Англии доверено судить местному арбитру Энтони Тэйлору.