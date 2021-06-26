Действующий чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Штирии». Время британца — 1:04.369.

Вторым стал лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булла», который до этого в пятничных заездах оба раза становился первым.

Тройку замкнул партнёр Хэмилтона Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 20-е место, как и в первой практике. Во второй он показал 18-й результат. Его напарник Мик Шумахер сегодня стал 16-м.

Позднее сегодня состоится квалификация, а сама гонка пройдёт в воскресенье.