УЕФА на официальном сайте выложил подборку самых забавных моментов группового турнира чемпионата Европы-2020.

В самом конце видео нашлось место капитану сборной России Артёму Дзюбе. Нападающий «Зенита» во время фотосессии процитировал песню «Улетай» исполнителя Jay Leemo.

Дзюба в подборке УЕФА pic.twitter.com/k3rUsHoJrD — Великий Твитсби (@greattvetor) June 26, 2021

Групповой этап Евро-2020 завершился 23 июня. Сборная России заняла последнее место в группе, набрав три очка (0:3 с Бельгией, 1:0 с Финляндией, 1:4 с Данией).

Сегодня, 26 июня, Евро возобновится после трёхдневной паузы. В первых играх 1/8 финала сыграют Уэльс — Дания и Италия — Австрия.

В период с 27 по 29 июня пройдут еще шесть игр 1/8 финала: Нидерланды — Чехия, Бельгия — Португалия, Хорватия — Испания, Франция — Швейцария, Анлия — Германия и Швеция — Украина.