Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов по новому контракту будет получать от 5 до 9 миллионов долларов в год, сообщает The Athletic.

«Уайлд» готовы сделать лидеру атак одно из двух предложений. В случае краткосрочной сделки Капризов будет получать от 5 до 7 миллионов долларов в год. При долгосрочном контракте зарплата россиянина вырастет до 8-9 миллионов.

Кирилл Капризов заключил соглашение с «Миннесотой» в июле 2020 года. В свой дебютный сезон в НХЛ 24-летний форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 51 (27+24) очко. Это второй результат среди российских нападающих после нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина (58). В семи играх Кубка Стэнли на счету Капризова 2 гола и 1 передача. Также форвард стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Европейский прорыв года».