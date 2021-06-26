Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Тамару Москвину с 80-летним юбилеем.

В своем «Инстаграме» Тарасова выложила совместное фото и сопроводила его поздравлением.

«Тамарочка, дорогая моя! Поздравляю с юбилеем! Люблю тебя, восхищаюсь тобой, горжусь тобой! Ждём новых олимпийских побед! Здоровья!», — написала Тарасова.

Напомним, сегодня, 26 июня, Тамаре Москвиной исполнилось 80 лет. Под её руководством сразу несколько спортивных пар в разные годы становились олимпийскими чемпионами — Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, Оксана Казакова/Артур Дмитриев, Елена Валова/Алек Васильев, Наталья Мишкутенок/Артур Дмитриев.

На данный момент в группе Москвиной занимаются чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.