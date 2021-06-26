Российский фигурист, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун отреагировал на критику проведения праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге со стороны олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

Ранее Ягудин возмутился в своём «Инстаграме» проведением праздника «Алые паруса» на переполненной Дворцовой площади в центре Петербурга во время коронавирусных ограничений. «Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что происходит? Хотя, всё нормально, дистанцию в 1,5 метра соблюдают… Россию умом не понять», — написал Ягудин.

Ковтун в комментариях отреагировал на возмущения Ягудина, пошутив насчет выборочных коронавирусных запретов: «Блин, Леш, ты че не знаешь? Вирус передается только в ресторанах! В метро и на концертах нет!», — написал он.