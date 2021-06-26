Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн отреагировал на информацию от прессы о том, что он потратил 500 тысяч евро за один ужин на отдыхе в Греции.

В своем «Твиттере» Холанн репостнул запись от журналиста Стефана Бинковски, который написал о том, что греческая газета «Спорттайм» сообщила информацию об отдыхе футболиста на острове Миконос: якобы Холанн потратил за 6 часов в ресторане 500 тысяч евро и оставил ещё 30 тысяч евро чаевых.

В качестве комментария Холанд написал: «Я думаю, что они забыли основное блюдо! Фейк-ньюс».

Напомним, Эрлинг Холанн со своей семьёй отдыхает в Греции, в Евро-2020 он не участвует, поскольку сборная Норвегии не отобралась в число 24 участников команд турнира.