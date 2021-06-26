В Ленинградской области сегодня, 26 июня, прошёл заплыв в рамках Bubble Baba Challenge — участники сплавлялись по порогу реки Вуокса в Лосево на надувных женщинах.

Об этом сообщает газета «Бумага«, отмечено, что на регистрацию скопились очереди из желающих. В общей сложности, в мероприятии принимали участие около 500-600 человек. Заплывы стартовали в 14:00 по московскому времени.

Ожидается, что в рамках фестиваля проведут Кубок Ленинградской области по гребному слалому, а также водный марафон «Волчулец» (заплывы на 20, 50 и 100 километров).

Мероприятие Bubble Baba Challenge проводилось один раз в год с 2003 по 2012 года, после чего мероприятие запретили. Это было связано со строительством мостов через реку, а также из-за определенных других административных причин.