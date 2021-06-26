Голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии в рамках чемпионата Формулы-1.

Соревнования проходят на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия.

В финальном сегменте квалификации Ферстаппен показал результат — 1 минута 3.841 секунды. Второе место у представителя команды «Мерседес» Валттери Боттаса, который уступил голландцу 0.194 секунды. Третьим стал его коллега Льюис Хэмилтон, его проигрыш лидеру 0.226 секунды.

Российский пилот команды «Хаас» Макс Ферстаппен не сумел пробиться даже во второй сегмент квалификации, показав худший результат — 20-е место. Его проигрыш результату Ферстаппена составил 2,351 секунды.

Завтра, 27 июня, состоится итоговая гонка Гран-при Штирии.