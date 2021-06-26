Российский тренер по фигурному катанию, комментатор Татьяна Тарасова высказалась о работе Станислава Черчесова в качестве главного тренера сборной России по футболу.

Слова Тарасовой цитирует агентство ТАСС.

«Он говорит, что с Данией был лучший матч. Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», — сказала Тарасова, отметив, что на месте Черчесова сама бы покинула пост главного тренера, ведь ее интересует, как играет команда.

Напомним, сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы по футболу 2020, заняв последнее место в группе. По ходу группового турнира российские футболисты одержали одну победу и потерпели два крупных поражения — в матчах против Бельгии и Дании.