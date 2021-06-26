Российская фигуристка, чемпионка и вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о том, что из-за проблем в аэропорту она не смогла вылететь из Парижа в Санкт-Петербург.

Напомним, группа Алексея Мишина возвращалась со сборов во французском Куршевеле домой в Петербург, фигуристы летели через Париж. Несколько недель фигуристы тренировались на выезде во Франции.

«Это, конечно, жесть. Опоздать на рейс, приехав в аэропорт за 2 часа, из-за забастовки или плохой организации, или еще фиг пойми чего, но факт есть факт», — написала Туктамышева, разместив в «сторис» фото из аэропорта.

«Но! Мы еще на один день в Париже и мы счастливы!» – добавила фигуристка.