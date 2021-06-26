Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Испании в матче за пятое-шестое места чемпионата Европы 2021 года.

Игра прошла на стадионе «Фуэнте де Сан-луис» в Валенсии и завершилась со счетом 78:74 в пользу россиянок. Первую четверть Россия проиграла с разницей в 5 очков, а на большой перерыв команды ушли с лидерством Испании в три очка. В третьей четверти Россиянки смогли отыграть отставание и обеспечить преимущество в два очка, которое увеличили в четвертой четверти и довели матч до победы.

Победа над Испанией помогла сборной России получит место в квалификационном турнире ЧМ.

Наиболее результативной баскетболисткой сборной России в этой игре стала набравшая 19 очков Раиса Мусина, у Марии Вадеевой дабл-дабл: 14 очков и 10 подборов за игру.