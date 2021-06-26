Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл представителя США Сэма Куэрри и выиграл турнир АТР 250 на Мальорке.

Теннисисты провели чуть более часа на центральном корте комплекса «Санта Понса» и сыграли два сета. Счёт по партиям 6:4, 6:2 — в пользу Медведева.

На счету Медведева десять эйсов, также россиянин не совершил ни одной двойной ошибки. Куэрри подал навылет 11 раз, но сделал пять двойных ошибок. Также Медведев был успешнее на брейк-пойнтах: он реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов, в то время как у Куэрри брейков не было вообще.

Отметим, победа на турнире АТР 250 в Мальорке — первая в карьере Медведева на травяном покрытии. Ранее россиянин брал титулы только на харде (10 раз).