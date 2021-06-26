В Санкт-Петербурге сегодня, 26 июня, проходит фан-фестиваль «Кубок Дружбы», в котором участвуют сборные болельщиков национальных команд с Евро-2020.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сегодня будет определена лучшая команда турнира. Участниками являются шесть команд: сборные болельщиков России, Финляндии, Польши, Италии и Швеции, также будет соревноваться команда из журналистов. Изначально планировалось участие большего количества команд, но из-за пандемии участников приехало меньше.

«Мы надеялись, что в одной восьмой финала сыграет и сборная России, но как говорили некоторые футболисты когда-то, наши ожидания — наши проблемы», — отметил руководитель организации «Инициатива» Юрий Стародубцев, добавив, что надеется на хорошее настроение у всех участников турнира.