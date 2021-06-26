Российский журналист, спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о неудачном выступлении сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020.

Слова Орлова прозвучали в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Надо делать новую команду, это очевидно. В 2018 году много игроков получили звание Заслуженных мастеров спорта, вопреки тем критериям, которые есть», — отметил Орлов, добавив, что только один футболист из этой группы прогрессирует — это Александр Головин. По мнению Орлова, остальные игроки деградировали и играют хуже, чем в 2018-м.

«Нынешние игроки размыли титул Заслуженного мастера спорта. Надо, чтобы главный тренер и весь тренерский штаб рассказали нам, как они провели сбор в Австрии и к чему это привело», — сказал Орлов, добавив, что у сборной не выстроена игра, связок на поле нет, а полузащитники ничего не создают для нападающих, которые, в свою очередь, не помогают в полузащите.