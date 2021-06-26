Сборная Уэльса начала матч против команды Дании в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Игра проходит в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Судить встречу доверено немцу Даниэлю Зиберту. Ему будут помогать на линиях боковые арбитры Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервным арбитром встречи назначен румын Овидиу Хацеган.

Напомним, Уэльс занял второе место в группе A, набрав 4 очка и опередив сборную Швейцарии по дополнительным показателям. Бронзовые призёры прошлого Евро сыграли вничью со Швейцарией (1:1), победили Турцию (2:0) и уступили Италии (0:1).

Сборная Дании потерпела два поражения на старте Евро-2020: 0:1 от Финляндии и 1:2 от Бельгии, однако затем крупно обыграла сборную России в последнем туре и с тремя очками заняла второе место в группе В.