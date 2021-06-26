На первом этапе многодневной велогонки «Тур де Франс» сегодня, 26 июня, случился массовый завал в пелотоне по вине болельщика.

Гонка стартовала в Бресте, на первом этапе спортсмены должны были проехать по маршруту Брест — Ландерно. Велогонщики передвигались большой группой, а болельщик пересек ограничительную черту, и многие спортсмены его не заметили. Вероятно, фанат хотел показать свой плакат на камеру, поэтому пересек черту и, по сути, оказался на трассе. Велосипедисты старались избежать столкновения, но в итоге повалились в кучу.

Известно, что наиболее пострадавшими стали гонщики команды «Джумбо-Висма» Ваут Ван Арт и Примож Роглич. До финиша этапа на момент инцидента оставалось 45 километров.