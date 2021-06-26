Французский экс-биатлонист, шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад посетил тренировку сборной Франции по биатлону.

В своем «Инстаграме» Фуркад разместил фото со стрельбище, на котором работали биатлонисты основы французской команды, а также отметил их аккаунты. В объектив Фуркада попали Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Антонин Гигонна и Кентен Фийон-Майе.

Напомним, Мартен Фуркад завершил карьеру весной 2020 года, сейчас ему 32 года. Участие в сезоне-2020/21 на Кубке мира он уже не принимал. За свою карьеру Фуркад завоевал шесть золотых медалей Олимпиады, а также 13 первых мест в гонках на чемпионатах мира по биатлону (из них 11 личных наград и 2 эстафетных золота).