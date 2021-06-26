Мужские сборные Польши и Бразилии по волейболу сыграют друг с другом в финале волейбольной Лиги наций 2021 года.

Турнир проходит на площадках комплекса «Римини Фьера» в итальянском городе Римини.

В первом полуфинале сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Франции в трёх партиях. Счёт по сетам 25:20, 25:18, 25:19 в пользу бразильской команды. Наиболее результативным оказался доигровщик Йоанди Леал Идальго.

Во втором полуфинале сборная Польши оказалась сильнее команды Словении также в трех партиях. Счет по сетам 25:22, 25:21, 25:23 в пользу польских волейболистов. Лучший результат по очкам показал Бартеш Курек (17 баллов).

Финал мужской волейбольной Лиги наций состоится завтра, 27 июня. Начало матча назначено на 16:00 по московскому времени.