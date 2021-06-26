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  • 22:38,  26 июня 2021
Футбол
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Италия начала матч против Австрии в 1/8 финала Евро-2020

Италия начала матч против Австрии в 1/8 финала Евро-2020
Сборная Италии по футболу. Фото УЕФА

Сборная Италии по футболу начала матч против команды Австрии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Встречу в Англии доверено судить местному арбитру Энтони Тэйлору. Ему будут помогать на линиях боковые судьи Адам Нан и Гари Бесвик. Резервным рефери встречи назначен представитель Швейцарии Сандро Шерер.

Итальянцы на групповом этапе одержали три победы и выиграли группу A, при этом не пропустив ни одного мяча. В стартовой игре Евро-2020 команда Роберто Манчини разгромила Турцию со счётом 3:0, затем обыграла Швейцарию (также 3:0) и Уэльс (1:0).

Сборная Австрии заняла второе место в группе С, обыграв команду Северной Македонии и Украины, а также уступив команде Нидерландов.

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