Италия начала матч против Австрии в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Италии по футболу начала матч против команды Австрии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Встречу в Англии доверено судить местному арбитру Энтони Тэйлору. Ему будут помогать на линиях боковые судьи Адам Нан и Гари Бесвик. Резервным рефери встречи назначен представитель Швейцарии Сандро Шерер.

Итальянцы на групповом этапе одержали три победы и выиграли группу A, при этом не пропустив ни одного мяча. В стартовой игре Евро-2020 команда Роберто Манчини разгромила Турцию со счётом 3:0, затем обыграла Швейцарию (также 3:0) и Уэльс (1:0).

Сборная Австрии заняла второе место в группе С, обыграв команду Северной Македонии и Украины, а также уступив команде Нидерландов.