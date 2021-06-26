Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о шансах второй ракетки мира Даниила Медведева на хорошее выступление на Уимблдоне.

Слова Кафльникова цитирует портал Sport24. По мнению эксперта, победа на турнире на Мальорке поможет Медведеву быть более уверенным, тем более, это его первый трофей на траве.

«Увеличились ли его шансы на успешное выступление на Уимблдоне? Успехом будет дойти минимум до полуфинала. Честно говоря, я сомневаюсь в таком результате», — сказал Кафельников, добавив, что до начала второй недели Медведев способен дойти, и по первым двум матчам на Уимблдоне будет видно, что из себя представляет теннисист.

«Матчи будут пятисетовые — это совсем другая игра», — сказал Кафельников.