Сборная Дании по футболу обыграла Уэльс в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Игра прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды датчан.

В первом тайме на 27-й минуте был открыт счет: отличился Каспер Дольберг с передачи Миккеля Дамсгора. Во втором тайме Дольберг оформил дубль, забив после ошибки защитника сборной Уэльса.

В концовке матча Дания сделала счёт крупным: в составе команды мяч забил Йоаким Меле с передачи Матиаса Йенсена. В добавленное ко второму тайму время отличился Мартин Брейтуэйт.

На последней основной минуте встречи с поля ушел игрок сборной Уэльса Гарри Уилсон.

В 1/4 финала сборная Дании сыграет с лучшей команды из пары Нидерланды — Чехия. Этот матч 1/8 финала состоится завтра, 27 июня.