Стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics допустила до участия в Олимпийских играх в Токио всех российских легкоатлетов, у которых есть выполненный норматив и нейтральный статус.

Информация об этом появилась в специальном релизе World Athletics.

Помимо этого в ассоциации также выдали нейтральный статус для выступления на международной арене российскому бегуну Сергею Шубенкову (специализация — 110 м с барьерами), который ранее был оправдан по допинговому делу (). Он тоже сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио 2021 года.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Они стартуют 23 июля и завершатся 8 августа.