Женская сборная России по регби-7 в седьмой раз в истории выиграла чемпионат Европы. Второй этап турнира завершился сегодня, 26 июня, в московских «Лужниках».

Чемпионат Европы по регби-7 проходил в 2021 году в два этапа, на каждом из которых проходили три групповые стадии. Первый этап принимал португальский Лиссабон, на нем россиянки стали лучшими, набрав 20 очков по итогам всех матчей.

На втором этапе в Москве сборная России только побеждала, поочередно обыграв сборные Германии, Уэльса, Бельгии (с сухим счетом), оказались сильнее Португалии, Польши и Шотландии.

Отметим, впервые сборная России по регби-7 выиграла ЧЕ среди женских команд в 2013 году. Также российские регбистки выигрывали турнир в 2014 году, с 2016 по 2019 годы. В 2020-м году турнир не состоялся из-за коронавируса.