Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании Камила Валиева показала фото с отдыха на сборах группы Этери Тутберидзе в Новогорске.

В «Инстаграме» Валиева выложила фотографию у бассейна на базе в Новогорске в голубом купальнике.

«Со льда — в воду! Спортивно отдыхаю после тренировки в новом купальнике», — написала Валиева под фото.

Напомним, сейчас группа Этери Тутберидзе тренируется на сборах в Подмосковье, фигуристы готовят программы для нового, олимпийского сезона. Уже известно, что Камила Валиева оставит произвольную программу «Болеро» с сезона-2020/21 на олимпийский сезон. Вместе с ней фигуристка заняла второе место на чемпионате России, выиграла финал Кубка России.