Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком показал, как проходит вакцинацию от коронавируса.

В своем «Инстаграме» Малком выложил небольшой видеоролик, на котором ему делают прививку от COVID-19. Бразилец не уточнил, какой именно вакциной он привился.

«Cлава богу, привился. Желаю всем сделать это, и чтобы всё наладилось! Аминь», — написал Малком под видео.

Напомним, первые сборы перед началом сезона-2021/22 петербургский «Зенит» провёл на родной базе в Удельном парке. Далее команда Сергея Семака будет готовиться в Австрии.

Старт сезона в РПЛ назначен на середину июля. Первые два тура «зенитовцы» проведут на выезде, поскольку будет готовиться газон на «Газпром-Арене» после проведения матчей Евро-2020.