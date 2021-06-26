На чемпионате Европы по футболу 2020 сегодня, 27 июня, пройдут ещё два матча в рамках 1/8 финала турнира.

На 19:00 назначена встреча между сборными Нидерландов и Чехии. Игра пройдёт в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена». Судить матч Нидерланды — Чехия будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На групповом этапе Нидерланды заняли первое место в квартете С, а Чехия финишировала третьей по дополнительным показателям в группе D.

На 22:00 назначено начало матча между сборными Бельгии и Португалии. Игра состоится на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Сборная Бельгии выиграла группу B, а команда Португалии вышла с третьего места в группе F, проиграв Германии, сыграв вничью с Францией и обыграв Венгрию.