Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о нападающем сборной Дании Каспере Дольберге, который сделал дубль в матче против Уэльса на Евро-2020.

Слова Аршавина прозвучали в эфире «Матч ТВ».

«Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо все складывается, поэтому он на рынке», — отметил Аршавин, назвав Дольберга качественным нападающим.

По мнению эксперта, Дольберг может найти себе команду благодаря хорошему выступлению за сборную.

«Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть», – сказал Аршавин.