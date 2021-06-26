Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о проведении праздника «Алые Паруса» в Петербурге в разгар пандемии коронавируса.

В «Инстаграме» фигуристки появился пост с возмущениями. «А что, Питер — какой-то особенный город без ковида?», — написала Слуцкая, отметив, что пока в Москве вводят QR-коды на посещение всего, призывают вакцинироваться и отменяют все мероприятия, в Санкт-Петербурге проводятся «Алые Паруса».

«Не понимаю, как так? Говорят, что соблюдали санитарные меры, но на видео этого не видно совсем… Как так-то?», — отметила фигуристка.

Напомним, ранее пост с возмущениями по поводу проведения «Алых Парусов» оставил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.