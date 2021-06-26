На автодроме «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге сегодня, 27 июня, состоится итоговая гонка в рамках Гран-при Штирии, очередного этапа чемпионата «Формулы-1».

Начало гонки назначено на 16:00 по московскому времени.

Поул-позицию в квалификации завоевал голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Со второй позиции будет стартовать Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», с третьей — Ландо Норрис из «Макларена». Ставший вторым в квалификации Валттери Боттас получил штраф в 3 позиции и отправится в гонку с пятой стартовой решетки.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал последний результат в квалификации, заняв лишь 20-е место. Также с последней стартовой линии в гонку отправится его партнер по команде Мик Шумахер.