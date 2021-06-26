Российский голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о том, что им якобы заинтересовался петербургский «Зенит».

Слова Максименко цитирует пресс-служба «красно-белых».

«Сам не знаю, что это за «желтуха». Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать — вот и придумывают», — сказал вратарь, отметив, что он сконцентрирован на подготовке к новому сезону в составе «Спартака».

«Начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!» — сказал Максименко.

Напомним, вчера в СМИ появились слухи о том, что «Зенит» хотел бы приобрести у «Спартака» Максименко, который является воспитанником академии «красно-белых».