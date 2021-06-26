Итальянский автомобиль марки «Ламборгини», который купил нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, был эвакуирован сегодня, 26 июня, на штрафстоянку из центра Москвы.

Информацию об этом сообщает телеграм-канал 112. Автомобиль заметили сотрудники ДПС в районе Патриарших прудов, поскольку машина была яркой и на ней отсутствовали номерные знаки. Футболиста не было за рулем, представители ДПС обыскали машины и нашли в багажнике шесть номерных знаков.

По данным СМИ, машину Кокорин переоформил на свою мать Светлану. Отмечается, что футболисту могут не вернуть машину, поскольку он аннулировал учёт, дабы не платить штрафы за превышение скорости, а также ездил на автомобиле без страховки.

С января 2021 года Александр Кокорин выступает за итальянскую «Фиорентину».