Главные новости дня с теннисных кортов, футбольных полей и волейбольных площадок — в традиционном дайджесте от Nevasport за 26 июня:

Медведев обыграл Куэрри и впервые в карьере взял титул АТР на траве

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл представителя США Сэма Куэрри и выиграл турнир АТР 250 на Мальорке. Теннисисты провели чуть более часа на центральном корте комплекса «Санта Понса» и сыграли два сета. Счёт по партиям 6:4, 6:2 — в пользу Медведева.

Дания вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Уэльс благодаря дублю Дольберга

Сборная Дании по футболу обыграла Уэльс в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Игра прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды датчан. Дубль в ворота Уэльса сделал Каспер Дольберг, по голу забили Йоаким Меле и Мартин Брэйтуэйт.

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Мазепин — последний

Голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии в рамках чемпионата Формулы-1. Соревнования проходят на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия. В финальном сегменте квалификации Ферстаппен показал результат — 1 минута 3.841 секунды. Второй и третий результат показали пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Российские регбистки стали чемпионками Европы в седьмой раз в истории

Женская сборная России по регби-7 в седьмой раз в истории выиграла чемпионат Европы. Второй этап турнира завершился сегодня, 26 июня, в московских «Лужниках». Чемпионат Европы по регби-7 проходил в 2021 году в два этапа, на каждом из которых проходили три групповые стадии. На первом этапе россиянки набрали 20 очков, а также стали лучшими на втором этапе, ни разу не проиграв.

Стали известны сборные, которые сразятся в финале волейбольной Лиги наций у мужчин

Мужские сборные Польши и Бразилии по волейболу сыграют друг с другом в финале волейбольной Лиги наций 2021 года. Команда Польши в полуфинале со счетом 3:0 обыграла сборную Словении, а команда Бразилии разгромила сборную Франции в трех сетах. Финал Польша — Бразилия пройдет в Римини 27 июня.

Российские баскетболистки обыграли Испанию на чемпионате Европы и получили место в отборе на ЧМ

Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Испании в матче за пятое-шестое места чемпионата Европы 2021 года. Игра прошла на стадионе «Фуэнте де Сан-луис» в Валенсии и завершилась со счетом 78:74 в пользу россиянок.