В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится турнир смешанных единоборств UFC Вегас 30. В главном бою российский тяжеловес Александр Волков встретится с французом Сирилом Ганом.

Шоу стартует в 00:10 по московскому времени, но поединок с участием Волкова состоится в конце. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте телеканала РЕН ТВ, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

На профессиональном ринге Волков провёл 41 бой, одержав 33 победы (22 нокаутом). В своем предыдущем поединке, который стал главным UFC Fight night 6 февраля 2021 года, россиянин победил Алистара Оверима техническим нокаутом во втором раунде.

31-летний Ган не знает поражений в ММА: на его счету 8 побед в 8 поединках (3 нокаутом). В своём последнем бою 27 февраля он победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей.