Сборная Италии по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв Австрию в матче 1/8 финала. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в дополнительное время.

Командам не хватило 90 минут, чтобы выявить победителя: основное время прошло без забитых голов и завершилось со счетом 0:0. На 67-й минуте австрийцы могли выйти вперед благодаря голу Марко Арнаутовича, но арбитр не засчитал взятие ворот из-за офсайда.

Спустя пять минут после того, как игра перешла в овертайм, итальянский форвард Федерико Кьеза вывел свою команду вперед, результативный пас отдал Леонардо Спинаццола. На 105-й минуте подопечные Роберто Манчини удвоили преимущество, автором гола стал полузащитник Маттео Пессина с передачи Франческо Ачерби.

Сборная Австрии успела отыграть один мяч, на 114-й минуте отличился форвард Саша Калайджич, голевой пас на счету Луиса Шауба. Однако на то, чтобы сравнять счет, австрийцам времени уже не хватило.

Напомним, первым четвертьфиналистом турнира стала сборная Дании, разгромившая Уэльс со счетом 4:0.