В Шпильберге (Австрия) на автодроме «Ред Булл Ринг» продолжается восьмой этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 27 июня, в 16:00 по московскому времени стартует гонка.

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По итогам прошедшей днем ранее квалификации поул-позишн в очередной раз завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вместе с ним с первой линии будет стартовать Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Юки Цунода из «Альфа Таури» получил штраф на три позиции за блокировку Валттери Боттаса, который ранее и сам был оштрафован за разворот на пит-лейне. Это позволило пилоту «Уильямса» Джорджу Расселлу, не прошедшему в третий сегмент квалификации, стартовать с 10-й позиции.

Напомним, Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов, Хэмилтон — второй, еще один пилот «Ред Булла» Серхио Перес — третий.