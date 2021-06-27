Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова поделилась с подписчиками серией фотографий с выступления.

«Тело танцора — это просто светящееся проявление его души. Искусство придает форму и гармонию тому, что в жизни является хаосом и раздором», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что готова принять Солдатову в свой тренерский штаб. По её словам, Александра обладает харизмой и всем, что необходимо в их виде спорта.

Напомним, Солдатова объявила о завершении карьеры в декабре 2020 года. Она является четырехкратной чемпионкой мира. На планетарном форуме в 2018 году Александра завоевала золото в упражнении с лентой. Также в ее активе три золота чемпионатов мира в командном зачете (2014, 2015 и 2018), три золота чемпионатов Европы в «командниках» (2015, 2017, 2019), звание чемпионки России-2016 и бронза чемпионата России-2014 в индивидуальном многоборье.