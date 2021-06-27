Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вошел в рейтинг лучших ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet.
24-летний хоккеист занял пятую строчку в списке. На первом месте рейтинга идет форвард «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, вторую позицию занимает защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен, замкнул тройку лучших защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз.
В топ-10 рейтинга также включены россияне Игорь Шестеркин (7) и Павел Бучневич (10), выступающие за «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников занял восьмое место.
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