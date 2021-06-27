Сборная Нидерландов по футболу встретится с Чехией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Матч будет проходить в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена» сегодня, 27 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Российские арбитры отработали уже три матча на Евро-2020: на групповом этапе они судили встречи Австрия — Северная Македония (3:1), Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2).

Напомним, сборная Нидерландов с 9 очками стала победителем группы С, выиграв все три матча. Чехия набрала 4 очка и стала третьей в группе D.