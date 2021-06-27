Российский боец смешанных единоборств Александр Волков прокомментировал поражение от француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC Vegas 30.

«Не все бои одинаково победны. Бой был тяжёлый и равный и, пересмотрев его, мне не кажется, что всё так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны. Не так важно проиграл ты или нет, главное — ты не выиграл!» — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, бой состоялся в Лас-Вегасе (США) в ночь с 26 на 27 июня мск и завершился победой Гана единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 49-46.

Для Волкова это поражение стало третьим в десяти боях в рамках UFC. Всего на счету россиянина 33 победы в смешанных единоборствах при девяти поражениях.

31-летний Ган одержал десятую подряд победу в карьере и шестую — в промоушене. На данный момент на его счету нет ни одного поражения в смешанных единоборствах. Ранее он оказался сильнее Жаирзиньо Розенстрайка, Джуниора дос Сантоса и Таннера Босера.