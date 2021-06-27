Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе на травяном турнире АТР 250 на Мальорке (Испания). В финальном матче он одолел американца Сэма Куэрри со счетом 6:4, 6:2.

«Теннис — зачастую игра на нервах. Это финал, и я очень доволен своим выступлением. Это точно был мой лучший матч на турнире. Приятно победить, потому что я приехал сюда, чтобы выиграть несколько матчей, и мне это удалось», — приводит слова Медведева АТР.

Теннисист добавил, что победа накануне Уимблдона придает ему уверенности. По мнению Медведева, в финальном матче он показал свою лучшую игру в рамках турнира.

«Мне всегда нравилось играть на траве. Четыре года назад я бы сказал, что это мое любимое покрытие. Но после моих результатов на харде он стал единственным вариантом ответа, и мне по-прежнему больше нравится играть на нем», — сказал Медведев.

Напомним, в понедельник, 28 июня, стартуют матчи основной сетки Уимблдона. Медведев, получивший второй номер посева, в первом круге встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.