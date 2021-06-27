Нападающий сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл отказался отвечать на вопрос о завершении карьеры в национальной команде.

После матча 1/8 финала Евро-2020 Бэйл общался с журналистами. После вопроса о последнем матче за сборную Уэльса форвард отказался продолжать разговор.

Напомним, в мае футболист заявил, что после Евро-2020 расскажет о своем будущем. По словам игрока, его решение может вызвать хаос. При этом агент Бэйла не подтвердил домыслы о завершении карьеры игроком, назвав это бредом.

Накануне сборная Уэльса не смогла выйти в четвертьфинал Евро-2020, разгромно проиграв Дании со счетом 0:4. Следующим соперником датчан станет победитель сегодняшнего матча Нидерланды — Чехия.