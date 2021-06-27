Центральный защитник «Селтика» Кристоффер Айер попал в сферу интересов «Зенита».

Как сообщает Eurostavka, петербургский клуб пока не начал переговоры с «Селтиком», однако 23-летний игрок сборной Норвегии находится в списках его селекционной службы.

Также на Айера претендует «Норвич», который готов заплатить около 12 миллионов евро. Кроме того, интерес к игроку проявлял «Байер».

Действующий контракт Айера с «Селтиком» рассчитан до лета 2022 года. По оценке популярного портала Transfermarkt, трансферная стоимость норвежца составляет 4 миллиона евро.

Айер выступает за «Селтик» с 2016 года, до этого он защищал цвета «Старта» у себя на родине. С 2018 года футболист вызывается в сборную Норвегии.