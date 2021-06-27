В итальянском Римини подходит к концу розыгрыш волейбольной Лиги наций. Сегодня, 27 июня, мужская сборная Бразилии встретится с Польшей в финале. Матч будет проходить на арене «Римини Фьера» и начнется в 16:00 по московскому времени.

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Напомним, в плей-офф турнира вышли четыре команды, ставшие лучшими по итогам предварительного этапа. Сборная России финишировала пятой и не пробилась в полуфинал, хотя в заключительном матче разгромила Бразилию, ставшую лучшей в таблице.

В этом году победителем Лиги наций впервые станет не российская команда. Турнир, основанный в 2018 году, проводился лишь дважды (в прошлом сезоне он был отменен из-за пандемии коронавируса), и оба раза золотые медали доставались российским волейболистам.