Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал успешное выступление в квалификации Гран-при Штирии. Гонщик занял 11-е место, но в гонке будет стартовать с десятой позиции из-за штрафа Юки Цуноды.

«Очевидно, мы хотим попадать в третий сегмент — это было бы большим достижением. Теперь мы уделим большое внимание воскресному темпу и просто пытаемся максимально использовать машину», — приводит слова Расселла Race Fans.

По мнению пилота, он заслуженно находится на своей позиции и может побороться за очки в воскресной гонке. Свой прорыв Расселл объяснил экспериментом с настройками болида.

«Мы немного поэкспериментировали с настройками — теперь это приносит плоды. Сейчас с болидом всё отлично. Что ж, скоро всё узнаем», — сказал Джордж.

Гонка состоится сегодня, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.