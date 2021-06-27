Катарский легкоатлет суданского происхождения Абдалела Харун скончался в возрасте 24 лет. Спортсмен, специализирующийся на беге на 400 м, разбился в автокатастрофе.

Обстоятельства трагедии пока не уточняются.

Харун является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. Ранее на юниорском чемпионате мира-2016 он завоевал золотую медаль. Также спортсмен выступал на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где дошел до полуфинала.

Харун родился в Судане, но в молодом возрасте переехал в Катар. Начал заниматься лёгкой атлетикой в 15 лет, а спустя два года дебютировал на международной арене. Он стал участником турнира XL Galan в Стокгольме по просьбе тренера Джамы Адена и сенсационно выиграл свой забег.