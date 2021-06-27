Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не хочет покидать клуб. Он намерен остаться в Серии А и доказать свою состоятельность.

По информации Corriere dello Sport, Кокорин хочет проявить себя по максимуму на старте нового сезона, однако для этого ему нужно сохранить место в команде. Решение относительно его будущего будет принимать новый главный тренер «Фиорентины». Если он не одобрит кандидатуру Кокорина, «фиалки» выставят игрока на трансфер.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года за 4,5 миллиона евро. Контракт с 30-летним форвардом заключен на 3,5 года, до конца сезона-2023/24. В составе «фиалок» Кокорин провел только четыре неполных матча в серии A, не отметившись результативными действиями.