Тульский «Арсенал» отправился на предсезонный сбор в Австрию, сообщает пресс-служба.

В Австрии команда проведет два заключительных сборах, в рамках которых сыграет пять товарищеских матчей. Подготовка к сезону завершится 16 июля.

Первый официальный матч в предстоящем сезоне «Арсенал» проведет 24 июля в Москве, соперником станет «Локомотив». Сейчас «железнодорожники» тоже тренируются в Австрии.

Напомним, в минувшем сезоне «Арсенал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав всего 23 очка в 30 турах. Туляки одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и проиграли 19 матчей.