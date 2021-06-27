Популярная российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей 38-летней артистки. Напомним, она госпитализирована в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус. Как сообщают друзья Абросимовой, её перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется.

ЭКМО — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. Он применяется при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией, которым не помогает ИВЛ.

Напомним, что МакSим была госпитализирована 19 июня. У неё было 40% поражения легких. Медики ввели её в искусственную кому. В футбольной среде певица известна благодаря песне «Знаешь ли ты?», популярной у болельщиков «Спартака». Сама Абросимова говорила, что болеет за «Рубин», так как родилась в Казани.