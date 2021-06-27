Российский легкоатлет Александр Ефимов принял решение продолжить карьеру в бобслее.

Спортсмен является серебряным призером чемпионата России-2020 в беге на 200 метров. В этом году на национальном турнире в Чебоксарах он стал десятым.

«Я уже тренируюсь по программе другого вида спорта и включен в состав основной команды по бобслею. В связи с этим прибавил в весе шесть килограммов, и сейчас передо мной стоят иные задачи. На мой взгляд, в бобслее у меня будет больше перспектив, тем более с моим ростом и данными, а скорость у меня есть», — приводит слова Ефимова ТАСС.

По словам Ефимова, он планирует продолжить подготовку к сезону с бобслейной командой под руководством Анны и Семена Макаровых. Теперь спортсмен собирается выступать на не летней Олимпиаде, а на зимней, и точно не будет бегать 200 м.

Напомним, Ефимов уже выступал на соревнованиях по бобслею осенью 2020 года, тогда он в качестве разгоняющего стал третьим на Кубке России в соревнованиях экипажей бобов-двоек.